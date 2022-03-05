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Ukrayna’da Rus casusu şüphelisi sokak ortasında direğe bağlandı

Ukrayna'nın Lviv kenti sakinleri, Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen sivil giyimli birini yakalayarak direğe bağladı.

Sozcu.com.tr
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Ukrayna’da Rus casusu şüphelisi sokak ortasında direğe bağlandı

Ukrayna'nın Lviv kentinde Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen bir sivil bantla direğe bağlandı.

Kent meydanına yakın yerde plastik kelepçeyle elleri direğe bağlanan kişinin öncesinde darp edilmesi dikkat çekti.

Günlerdir süren sıcak çatışmalar nedeniyle ülke genelinde bir yandan sivil direniş örgütlenirken bir yandan da Ukraynalılar düzeni sağlamak için ve Rus yanlısı olduğu düşünülen kişileri meydanlarda ağaç ve direklere bağlayarak ifşa ediyor.

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