Ukrayna’da Rus ordusunun ele geçirilen askeri malzemeleri sergilendi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Rusya ordusuna ait ele geçirilen silah ve teçhizat ile Rus askerlerine ait pasaportlar sergilendi.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki İkinci Dünya Savaşı Müzesi’nde, 2022 Rusya-Ukrayna savaşı sergisi açıldı.

Sergide, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında kullandığı ve Ukrayna tarafından ele geçirilen askeri teçhizat sergilendi.

Ayrıca asker botları, helikopter ve tankların yanı sıra Ukraynalılara tecavüz ettiği ve Ukraynalıları öldürdüğü iddia edilen Rus askerlerinin pasaportları sergide yer alıyor.

Geçtiğimiz ay Rus ordusunun Kiev ve çevresinden çekilmesinin ardından Ruslara ait teçhizatlar, Ukrayna'nın Irpin, Bucha, Borodyanka, Gostomel ve diğer şehirlerinde sergilenmişti.

UKRAYNALI ASKERLER OBÜS EĞİTİMİ ALIYOR

Almanya Savunma Bakanlığı, PzH 2000 obüs eğitimi alacak olan Ukraynalı askerlerin Polonya üzerinden Alman ordusuna ait bir uçakla Almanya'ya getirildiğini açıkladı. Ukraynalı 60'tan fazla askerin, Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Idar-Oberstein’daki Bundeswehr topçu okulunda eğitime başladıkları duyuruldu.

Almanya'nın Ukraynalı askerleri eğitme kararının ardından, Almanya'nın Rusya- Ukrayna savaşında taraf olabileceği endişeleri üzerine Almanya Federal Meclisi tarafından “eğitim, uluslararası hukuka göre savaşa katılma anlamına gelemez” raporunu yayınlandı.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ise Almanya'nın Rusya-Ukrayna savaşında taraf olduğu iddialarını reddederek, “Asker göndermiyoruz. İşte bu yüzden bu eğitim savaşta tarafı olmayı gerektirecek bir adım değil” açıklamasında bulundu.

Almanya ve Hollanda, Rus saldırılarına karşı savunma yapmak için 7'si Almanya’dan olmak üzere toplam 12 PzH 2000 kundağı motorlu obüslerin Ukrayna’ya teslim edileceğini açıklamıştı.

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