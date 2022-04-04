Ukrayna’da yeni doğan çocuklara verilen isimler şaşırttı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından savaşın insanlar üzerindeki etkisini ortaya koyan gelişme yaşandı. Ukrayna’da doğan 2 bebeğe ABD yapımı anti-tank füzesi Javelin’in adı verildi.

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Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Adalet Bakanlığı’ndan geldi.

Savaşın insanlar üzerindeki etkisine dikkat çekilen açıklamada, “Yeni doğan çocuklara aileler isim seçerken aile adetlerini, popülerliği ve dini, milli ya da siyasi değerleri göz önünde bulundururlar. Bazılarının isim seçiminde ise savaş önemli bir rol oynadı. Kiev şehrinde yeni doğan kız çocuğuna Javelina, Vinitsa bölgesinde doğan erkek çocuğuna ise Yan Javelin ismi verildi” denildi.

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