Ukrayna’dan dünyayı endişelendiren tahıl açıklaması

Küresel bir tahıl ve tohum yağı üreticisi olan Ukrayna'dan dünyayı endişelendiren açıklama geldi. Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Vysotskyi, Ukrayna’nın işgali nedeniyle Ukrayna’nın ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25’ini kaybettiğini açıklayarak, Ukrayna'da tahıl hasadının neredeyse yarı yarıya düşmesinin beklendiğini ifade etti.

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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası, Ukrayna'nın tarım arazilerinin 4'de 1'ini kaybettiği aktarıldı.

Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Vysotskyi yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Ukrayna'nın ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybettiğini belirterek, tahıl hasadının Rusya’nın işgali nedeniyle geçen yılki 86 milyon tondan bu yıl yaklaşık 48,5 milyon tona düşmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

“NÜFUS İÇİN YETERLİ”

Taras Vysotskyi, “Ekilebilir arazinin yüzde 25’inin kaybına rağmen, bu yıl mahsul ekimi nüfusa gıda sağlamak için yeterli” ifadelerini kullandı.

Vysotskyi, ihraç edilebilir mahsul fazlasının 30 milyon ton olabileceğini ve bunun da büyük bir gelir kaybı anlamına geldiğini ifade etti.

CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLENDİ

Ukrayna, küresel bir tahıl ve tohum yağı üreticisi ancak ihracatı Rusya’nın işgalinden bu yana ciddi şekilde etkilendi.

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