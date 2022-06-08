Ukrayna’dan Lavrov’un Türkiye’deki açıklamalarına yanıt

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov burada yaptığı açıklamalarda tahıl ihracatında yaşanan krize değinirken, Ukrayna'dan bu sözlere yanıt gecikmedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Ankara’da bir araya geldi. Lavrov burada, Ukrayna’dan tahıl ihracatı için Karadeniz’de güvenli koridor açılmasına yönelik açıklamalarda bulundu ve Ukrayna’yı limanlarına döşediği mayınları temizlemeye çağırırken, sonrasında limanlardan çıkış yapacak gemilerin güvenliğini sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Lavrov, bir soru üzerine Rusya’nın limanların mayınlardan arındırılmasını kendi çıkarları için kullanmasının söz konusu olmayacağını da vurguladı.

Lavrov’un bu açıklamalarına Ukrayna’dan yanıt gecikmedi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Lavrov’un limanların güvenliği konusunda verdiği güvenceyi “boş sözler” diye nitelendirdi. Bakanlık sözcüsü Oleg Nikolenko, kıyı bölgelerini korumak için askeri ekipmana ve Karadeniz’deki ihracat güzergahlarında denetim için donanma misyonuna ihtiyaç olduğunu belirterek “Rusya’nın tahıl koridorlarını Ukrayna’nın güneyine saldırmak için kullanmasına izin verilemez” dedi.

UKRAYNA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar da Lavrov’un Türkiye’deki temaslarıyla ilgili olarak “Şu an için üzerinde uzlaşılmış uygun bir anlaşmanın olmadığı anlaşılıyor. Ukrayna tahıl ihracatının Karadeniz üzerinden güvenceye alınmasına yönelik Kiev’in katılımı olmadan hiçbir anlaşma mümkün değil” açıklamasında bulundu. Bodnar, Rusya’nın tahıl taşıyan gemilerin denetlenmesi sürecine dahil olmaya çalıştığını belirterek Moskova’yı “gerçekçi olmayan” teklifler getirmekle suçladı.

Ukraynalı Büyükelçi, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki diyaloğu yeniden canlandırmaya çalıştığını belirterek Türkiye’nin konuyla ilgili arabuluculuğu sürdürmesinin Kiev için önemli olduğunu, Türkiye’nin de iki tarafla diyaloğu sürdürmeye önem verdiğini belirtti.

Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesi sonrasında Kremlin’den de açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rus tahılının uluslararası piyasalara ulaştırılabilmesi için Batı’nın Rusya’ya uyguladığı dolaylı ve doğrudan yaptırımların kaldırılması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

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