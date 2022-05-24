Ukrayna’dan partnerlere çağrı: Silahları artırın

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ortaklara, Ukrayna'ya silah ve mühimmat teslimatlını hızlandırma çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş aylardır devam ederken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba’dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuleba, partnerlerine seslenerek mühimmat ve silah desteği sağlanmasını istedi.

Kuleba, “Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu tüm silahlara zaten sahip olduğu sonucuna varmak için çok erken. Donbas’taki Rus saldırısı, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa topraklarındaki en büyük ve acımasız çatışmadır. Özellikle MLRS (Çok Namlulu Roketatar Sistemi), uzun menzilli topçu, APCler (Zırhlı Personel Taşıyıcı) olmak üzere, ortakları silah ve mühimmat teslimatını hızlandırmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

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