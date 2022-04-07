Ukrayna’dan Rusya uyarısı: Tekrar Kiev’e saldıracaklar

Geçen hafta İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmeleri sonrasında Rusya'nın Kiev yakınlarından ayrılması uluslararası kamuoyunda umut yaratırken, Bucha bölgesinde sokaklarda yüzlerce ceset ve toplu mezar bulunması büyük tepki çekmişti. Fakat Ukraynalı üst düzey yetkililer, "Rusya tekrar Kiev'e saldırabilir" uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta saldırı talimatı vermesinden sonra 40 günü aşkın bir süredir devam eden savaşta Ukrayna’dan endişe yaratan açıklamalar geldi…

İstanbul’daki barış görüşmeleri sonrasında iyi niyet gösterisi olarak Rus askerlerinin Kiev ve Çernihiv bölgelerinden çekilmesine karar verilmişti. Rus yetkililer o dönem yapılan açıklamada bölgede saldırıların da azaltılacağını açıklamıştı. Fakat Rus askerlerinin bölgeden çekilmesi sonrasında ortaya korkunç görüntüler çıkmıştı.

Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasına giren Ukraynalı yetkililer caddelerde ve yol kenarlarında çok sayıda sivilin işkence görmüş cansız bedenlerinin bulunduğunu açıklamış, görüntüler uluslararası kamuoyunda tepki çekmişti.

“ESKİ TANKLARI KULLANIYORLAR”

Bölgede bu gelişmeler yaşanırken, Ukraynalı üst düzey bir askeri yetkilisi savaşın gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Reuters haber ajansının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği açıklamalarda üst düzey Ukraynalı yetkili, Rusya’nın tekrar Kiev’e saldırabileceğini duyurdu. Yetkili, “Eğer Rusya Donbas’ın kontrolünü ele geçirirse, Kiev’e saldırıları yinelemeyi planlıyor” dedi. Aynı yetkili Rus güçlerinin eski model tankları kullanmaya başladığını da söyleyerek, “Bu durum Rusların kaynaklarının tükenmeye yakın olduğunu gösteriyor” dedi.

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