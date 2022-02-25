Ukraynalı çift siren seslerinin eşliğinde evlendi

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN, Ukrayna'dan savaşın içine uyanan insanların yaşamlarının nasıl değiştiğini gözler önüne serdi. Mayıs ayında evlenmeyi planlayan bir çift, savaş ile birlikte bütün geleceklerini değiştirerek soluğu bir kilisede aldı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’da yaşayan Yaryna Arieva ve sevgilisi Sviatoslav Fursin, Putin’in Rus askerlerini Ukrayna’ya yönlendirmesiyle birlikte soluğu bir kilisede aldı. Kiev’de sirenlerin yoğun bir şekilde uyarıda bulunduğu bir anda sevgilisiyle evlenmek istediğine karar veren Arieva ve Fursin’in görüntüleri ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN’de gündem oldu.

Arieva, “Çok korkutucuydu fakat bu hayatımın en güzel günüydü. Normalde 6 Mayıs’ta Dnieper Nehri’ne bakan terası olan bir restoranda evlenecektik” dedi. 21 yaşındaki Arieva, bir an önce evlenmek istediklerine karar verdiklerini söyledi.

Çift, ülkeden ayrılmayı düşünmediklerini açıklarken, yerel Kara Savunma Merkezi’ne başvurarak savaşta gönüllü olmaya hazırlandıklarını da dile getirdi.

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