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Ukrayna’nın askeri nakil uçağı düştü

Ukrayna'ya ait An-26 askeri uçağı, Zaporijya bölgesinde düştü.

Sozcu.com.tr
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Ukrayna’nın askeri nakil uçağı düştü

Rusya-Ukrayna savaşı 58. günde de devam ederken, çatışmaların yoğun olduğu Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya'da Ukrayna ordusuna ait askeri uçak düştü.

Yerel yetkililer, An-26 askeri nakil uçağının “teknik uçuş” sırasında düştüğünü duyurdu. Olayda yaralananlar olduğu belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.

24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal eden Rusya, bu ay başında başkent Kiev ve çevresindeki birliklerini geri çekerek ülkenin doğusunda kısmen ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ta taarruz başlatmıştı. Çatışmalarda bugüne kadar her iki taraftan da askeri uçak ve helikopterler düşürülmüştü.

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