Ukrayna’yı kızdırmıştı… Elon Musk şimdi de Rusya’yı hedef aldı

Elon Musk, bugün Twitter’da paylaştığı mesajda Rusya’yı hedef alarak “Rusya aktif olarak Starlink’i öldürmeye çalışıyor” diye yazdı.

Sozcu.com.tr

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Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla Ukraynalıları kızdıran Elon Musk, şimdi de Rusya'yı hedef aldı.

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, geçen haftalarda Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği bölgelerde yeniden referandum yapılması gerektiğini ve evet oyu çıkarsa bu bölgelerin Rusya'ya bağlanabileceğini söyleyerek Kiev'in tepkisini çekmişti.

Musk son olarak da SpaceX’in Ukrayna’ya sağladığı Strarlink uydu merkezli iletişim hizmetini ücretsiz sürdüremeyeceğini söylemişti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da Starlink konusunda SpaceX ile iletişim halinde olduklarını bildirmişti.

Elon Musk, bugün Twitter'da paylaştığı mesajda Rusya'yı hedef alarak “Rusya aktif olarak Starlink'i öldürmeye çalışıyor” diye yazdı. SpaceX'in uydu sistemini korumak için büyük kaynak harcadığını belirten Musk, “Bu durumda bile Starlink ölebilir” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Rusya'nın Ukrayna işgalinin başında Ukrayna'ya 80 milyon dolar değerinde uydu terminali bağışlamıştı. Son dönemde Starlink sistemindeki sorunların Ukrayna ordusunun iletişimini olumsuz etkilediği belirtilmişti.

Rusya'daki bazı yetkililer de uydu iletişiminin kesilmesinin Ukrayna'nın savunma kapasitesini azaltacağı yönünde açıklamalar yapmıştı.

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