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Ülke patlamayla sarsıldı! 10 ölü, yüzlerce yaralı

Ürdün’ün liman kenti Akabe’de zehirli gaz dolu tankın patlaması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi öldü, 251 kişi yaralandı.

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Ürdün'ün Akabe kentindeki limanda nakliye sırasında zehirli gazla dolu tankın düşerek patlaması sonucu meydana gelen kazada can kaybı ve yaralı sayısı arttı.

Kamu Güvenliği Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kazada can kaybının 10'a, yaralı sayısının ise 251'e yükseldiği aktarıldı.

TANKIN İÇERİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Açıklamada, yaralıların hastanelere tahliye edildiği ve bölgenin güvenlik çemberine alındığı ifade edilerek, uzmanların bölgede olduğu belirtildi. Açıklamada, patlamanın yaşandığı tankın içeriği hakkında bilgi verilmedi.

PENCERELERİ KAPATIN UYARISI

Yerel bir sağlık yetkilisi olan Dr. Jamal Obeidat, bölge halkından evlerinde kalmaları çağrısında bulunarak, pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmalarını istedi. Patlamanın yaşandığı limana en yakın yerleşim bölgesinin 25 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

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