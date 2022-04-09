Ürdün Kralı Abdullah acil ameliyata alınacak
Ürdün Kralı II. Abdullah'ın acil bir operasyon olmak üzere Almanya'ya gideceği duyuruldu.
Kraliyet sarayından yapılan açıklamada, Ürdün Kralı Abdullah’ın Pazar günü sırtındaki disk kayması nedeniyle acil ameliyat olmak üzere Almanya’ya gideceği belirtildi.
Saraydan yapılan açıklamada, Kral Abdullah’ın Frankfurt’taki bir hastanede yapılacak operasyonun ardından bir hafta dinlenmesi gerekeceği belirtildi. Ürdün liderinin bu sürecin ardından ülkesine döneceği kaydedildi.