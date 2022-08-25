Uzmanlar büyük volkanik patlamalara karşı uyardı

Yeni araştırmalar, bu yüzyılda altıda bir oranında mega volkan patlaması olasılığının olduğunu ve bunun insanlık için korkunç sonuçları olacağını gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Birmingham Üniversitesi’nden bir volkanolog olan Dr. Mike Cassidy ve Cambridge Üniversitesi’nin Varoluşsal Risk Araştırmaları Merkezi’nden Dr. Lara Mani’nin korkutucu tahminlerine göre, günümüzde, Hiroşima’ya atılan atom bombasının 50.000 katı bir güçle patlamak üzere olan mega volkan patlaması hiç de uzak bir ihtimal değil.



Daily Mail’in haberine göre, Dr. Mani, “Antarktika ve Grönland’da bulunan kükürt yatakları, son 60.000 yılda 97 büyük patlama olduğunu gösteriyor, ancak biz sadece birkaç tanesinin yerini belirledik ve keşfedilmemiş olanlar tekrar patlamaya hazır olabilir” dedi.

Dr. Cassidy ise, “Volkanlar uzun süre hareketsiz kalabilir, ancak yine de ani ve olağanüstü bir yıkıma sahip olabilirler” diye açıklıyor.

YAPILMASI GEREKENLERİ SIRALADILAR

İki uzman da, yanardağları tanımlamanın ve izlemenin yanı sıra, sahip oldukları etkiyi azaltmanın yollarını araştırmak için çağrıda bulunuyorlar.

Uzmanlara göre, atmosferdeki güneş ışığını engelleyen sülfürik asit parçacıklarına karşı koymak için hidroflorokarbon gibi kısa ömürlü ısıtıcı maddeler kullanılabilir.

Diğer bir öneri de, aktif volkanların altındaki magma ceplerini daha az patlayıcı hale getirmeyi içeriyor.

Dr. Mani, dev bir volkanik patlamanın etkisini 1 km genişliğindeki bir asteroidin Dünya’ya çarpmasıyla karşılaştırdığında, böyle bir çalışmaya acilen ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

“Benzer iklimsel sonuçlara sahip olacaklardı, ancak volkanik bir felaket olasılığı, bir asteroit veya kuyruklu yıldız çarpması şansından yüzlerce kat daha yüksek” diyor.

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