Yunan bakan ABD’yle ortak tatbikatta yine Türkiye’yi hedef aldı

Yunanistan ve ABD’nin ortak askeri tatbikat düzenlediği Türkiye’nin yanı başındaki Girit Adası'na Yunan yetkililer çıkarma yaptı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın hedefinde yine Türkiye vardı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ve Yunanistan arasında karşılıklı açıklamalar ve hamlelerle yaşanan gerilim sürüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, bugün Türkiye'nin yanı başında Yunanistan ve ABD'nin ortak düzenlediği askeri tatbikatı ziyaret etti.

ABD’nin F-35 ve F-15 savaş uçaklarının da katıldığı “Poseidon'un Öfkesi 22” (Poseidon's Rage 22) tatbikatı, 11 Temmuz'da Girit Adası'nda başlamıştı. Bugün ortak tatbikatın son gününde adaya giden ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile incelemelerde bulunan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'ye yönelik açıklamaları sürdürdü.

Dendias, Ege Denizi üzerinde tatbikat yapan Yunan ve ABD savaş uçaklarının hedefinin bölgede barışı ve istikrarı korumak olduğunu söyledi. Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmamasına atıfta bulunan Dendias, “ABD ve Yunanistan, Ukrayna'ya insani ve askeri yardımda bulunarak tüm müttefiklerle beraber Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguluyor. Tabi bir ülke hariç” dedi.

Yunan bakan, “Hareketli bölgemiz başka bir provokasyonu, saldırganlığı ve revizyoncu yaklaşımı kaldıramaz” diyerek sık sık sert sözlerle hedef aldığı Türkiye'ye de göndermede bulundu.

UÇAK TARTIŞMASI TANSİYONU ARTIRIYOR

Yunanistan’daki üsleri aracılığıyla Doğu Akdeniz’deki varlığını hızla artıran ABD'nin Girit Adasındaki Suda üssüne F-35 ve F-15’lerin yerleştirileceğini duyurması, halihazırda gergin olan Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde tansiyonu artırmıştı.

Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki askeri üstünlüğünü kırmaya çalışan Yunanistan, bu amaçla ABD’den F-35 savaş uçağı isterken bir yandan da Türkiye'ye F-16 satışını da engellemeye çalışıyor. ABD'deki Yunan lobisinin Türkiye'ye şartlı F-16 satışıyla ilgili tasarısı Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

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