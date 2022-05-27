Yunan basını yazdı: Rusya, Erdoğan’ı takip etti

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ABD ziyaretinde Rus lider Putin'i hedef alan sözleri Rusya'da sert karşılandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama gelirken, Yunan basını, Rusya'nın bu çıkışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından geldiğine dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD ziyareti sırasında sarf ettiği sözler, Rusya’da rahatsızlıkla karşılandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Miçotakis’i son ABD ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar nedeniyle kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Yunanistan’ın Rusya karşıtı tutumunun “ABD ve NATO tarafından empoze edilenlere inancın bir göstergesi” olarak yorumlarken, “Atina, Rus karşıtı cepheye ilk katılanlardan biri olmaya çalışıyor” dedi.

Miçotakis, ABD ziyaretinde, “Putin başaramayacak… Başarmamalı… Sadece Ukrayna adına değil, aynı zamanda tüm otoriter liderlere, uluslararası hukuku ihlal eden tarihsel revizyonizme ve açık saldırganlık eylemlerine müsamaha gösterilmeyeceğine dair bir mesaj göndermek için bu yaşanmamalı” demişti. Miçotakis ayrıca, “Biz kesinlikle taraf olduk. Putin’in saldırganlığına karşı Ukrayna’nın yanındayız” ifadelerinde bulunmuştu. Miçotakis, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın egemenliğini savunmayacağımı düşünüyorsa, yanılıyor.” yanıtını vermişti.

‘NAZİLERLE KIYASLAMASI İNANILMAZ’

Zaharova ayrıca Miçotakis’in ABD’deki konuşmasında Mariupol’deki savaşçıların şehirlerini 1826’da Missolonghi’nin savaşçıları gibi savunduklarını ve özgürlük kaybı yerine ölümü tercih ettiklerini söylediği kısmı da eleştirdi, Zaharova, “1825’ten 1826’ya kadar Missolonghi’yi savunan kahramanların Azak Nazileriyle kıyaslanması inanılmaz” dedi.

Yunan dışişleri kaynakları ise AMNA haber ajansına yaptığı açıklamada, Zaharova’nın sözlerine tepki gösterdi. İsmi açıklanmayan kaynaklar, “Maalesef bu açıklamalar ikili ilişkilerde gerilime neden oluyor. Yunanistan’ın hiçbir sorumluluğu bulunmayan bir gerilim.” dedi.

Yunan basını, Rusya’nın açıklamalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yunanistan Başbakanı’nın Washington ziyaretinden sonra kendisi için “artık var olmadığını” açıklamasının ardından geldi. Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e yönelik “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok” çıkışını hatırlatan Yunan basını, Rusya’nın açıklamalarının da benzer bir tarihe denk gelmesine vurgu yaptı.

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