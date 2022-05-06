Yunan gazeteden Türkiye analizi: Zelenskiy’in sözlerine dikkat çekildi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci aya girilirken, Yunanistan merkezli Kathimerini, Türkiye'nin savaştaki tutumunu ve 'tarafsızlığını' ele alan bir yazı yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci ay geride kalırken, Yunanistan’ın en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Türkiye’nin savaştaki tutumunu analiz eden Vassilis Nedos imzalı bir yazı yayınladı. “Taraf seçmek nadiren kolay bir iştir…” ifadeleriyle başlayan analizde, uluslararası ilişkilerde eşit mesafe politikası izlemenin zorluklarından bahsedilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in Türkiye’ye yönelik “Türkiye bir yandan savaşta arabulucu rolü üstleniyor, diğer yandan Rus turistleri ağırlamaya hazırlanıyor” sözlerine atıf yapıldı.

Kathimerini’de yayımlanan analiz yazısında, bir yanda savaş olurken, bir yanda tarafsız kalmaya çalışan Türkiye’nin durumuna yer verilirken, bu süreçte, daha büyük oyuncuların baskısı altına girdiğine de vurgu yapıldı.

ZELENSKİY’DEN TÜRKİYE ÇIKIŞI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Yunan ERT televizyonuna yaptığı açıklamada, “Bir yandan Türkiye, Ukrayna’yı desteklemek için arabulucu rolünü üstleniyor. Diğer yandan örneğin Rus turistler için turizm hazırlıkları yapıyor. Bunu da görüyoruz. Ben bir devlet başkanı olarak, dostane ilişkilere sahip olmak isterim. Ama bu şekilde olmaz. Bunu söylemek zorundayım. Bu meseleyi bu şekilde ele alamazsınız. Bu bir çifte standarttır. Bu adil değil. Bu nedenle Türkiye’nin dikkatini bu noktaya çekiyorum. Çünkü bir tercih yapılmalı.” demişti.

Kathimerini, Türkiye’nin özellikle yaklaşan seçim sürecinde bir taraf seçmesinin ‘daha da zor hale geldiğine’ vurgu yaparken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkenin konumunu bölgesel değil merkezi bir oyuncu olarak görmesi nedeniyle bu seçimin daha da zorlaştığına dikkat çekildi.

Gazete, Rusya ve Ukrayna arasında net bir seçim yapmanın Ankara yönetimi için Türkiye’nin dünyadaki konumu algısıyla çelişeceği anlamına geldiğini de öne sürdü. Gazete, Erdoğan’ın yani NATO ve Avrupa-Atlantik ilişkisi arasında bir denge kuramazsa, daha fazla gerginliğe yol açabileceği görüşünü savunurken, bu noktada Yunanistan’ın mümkün olduğunca az şey söylemesi ve sorumlu davranması gerektiğinin altını çizdi.

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