Yunanistan ile Türkiye arasında şimdi de ABD’li büyükelçi gerilimi

Son dönemde ilişkilerin bir iyi bir kötü olduğu Ankara-Atina hattında yeni bir gerilim yaşanıyor...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’nin görev süresi dolan Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt’ın Yunan medyasına verdiği röportaj, Türkiye-ABD-Yunanistan hattında büyük bir gerilim yarattı.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’ye konuşan ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Pyatt’ın Türkiye karşıtı açıklamaları Yunan basınında büyük yankı uyandırırken, Türkiye’nin Yunanistan Büyükelçiliği tarafından da tepkiyle karşılandı.

Görev süresi dolan Pyatt, 2020 yazında Yunanistan ile Türkiye’nin birbirine girdiğini aktarırken, ABD’nin iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak ve durumun kontrolden çıkmasını engellemek için çok çabaladığını söyledi.

“SAÇMA AÇIKLAMALAR”

Fakat Pyatt aynı röportajda kendisine yöneltilen “O dönemde savaşa yakın mıydık” sorusuna, “Biz durumun kontrolden çıkmaması ve büyük bir kriz olmaması için çok enerji harcadık. Şu an durum halen devam eden kabul edilemez hamleler, savaş uçaklarının alçaktan geçmesi, retorik aşırılık ve adaların egemenliğinin sorgulanması gibi -ki bunlar ABD’nin bakış açısından kabul edilemez- saçma açıklamalara rağmen daha iyi” demişti.

Pyatt’ın bu açıklamalarına Türkiye’den yanıt gecikmedi. Atina Büyükelçiliği, isim vermeden ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Pyatt’ı eleştirdi. Twitter üzerinden bir paylaşım yapıldı. Mesajda, “Diplomaside en talihsiz günahlardan biri yerli olmaktır. Bu , kendi ülkenizin pozisyonunu unutup, bulunduğunuz ülkenin pozisyonunu üstlenince oluyor” denildi.

ABD’den ya da Yunanistan’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Yunan medyası, büyükelçiliğin mesajının Pyatt’ın sözlerine yönelik olduğunu yazdı.

İlginizi Çekebilir Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi