Yunanistan mahkemesi: Kimsenin elektriği kesilemeyecek

Yunanistan’ın başkenti Atina’da mahkeme, elektrik şirketlerinin ‘Düzenleme Maddesi'nin öngördüğü miktar (Ritra Anaprosarmogis) ödenmese bile elektriği kesme hakkı olmadığına karar verdi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan medyasının okuyucularına duyurduğu habere göre, Batı Trakya'nın Dedeağaç (Alexandroupoli) şehrinde bir otel işletmecisi, elektrik şirketiyle 2021 yılı Nisan ayında sözleşme yapmış, Ekim 2021'de şirket temsilcisi işletme sahibini arayıp sabit tüketim faturasını değişken fiyatlandırma modeliyle değiştirmek istediklerini belirtmişti.

www.peiraiasonline.gr haber sitesinin duyurduğu haberde işletme sahibinin reddetmesine rağmen Aralık 2021'de 01.12.2021 – 31.12.2021 döneminde şirket tarafından ‘ayarlama maddesi' ibaresiyle tek taraflı olarak 4.197,73 Euro tutarında bir faturalandırma yapıldığı kaydedilmişti.

ATİNA’DA DAVA AÇILMIŞTI

İşletme sahibi bunu ödemeyi reddedip davacı olmuş ve elektriğinin kesilmemesi yönünde mahkeme kararı çıkarılmasını istemişti.

Atina Mahkemesi işletme sahibini haklı bulurken, ‘düzenleme maddesi miktarı' ödenmese dahi şirketlerin elektriği kesme hakkı olmadığına karar verdi. Karar Yunanistan'daki sivil toplum örgütleri tarafından olumlu karşılandı.

İlginizi Çekebilir Yunanistan'da işçiler yüksek enflasyona karşı ücret artışı için greve gitti