Yunanistan yerleşimin yasak olduğu Keçi Adası’na bir de hastane açtı

Muğla’nın Bodrum ilçesine sadece 3 mil uzaklıkta olan ve Lozan Anlaşması’na göre çivi dahi çakılmaması ve yerleşimin yasak olduğu Keçi Adası’na 10 yıl önce askeri birlik yerleştiren Yunanistan bu kez adaya doktor ataması yaptı, hastane kurdu.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'ne sadece 3 mil uzaklıkta olan ve Lozan Anlaşması'na göre çivi dahi çakılmaması gereken ve yerleşimin yasak olduğu Keçi Adası (Psemiros) ilk kez doktor ataması yapan Yunanistan bu kez hastane açmak için girişimlere başladı.

ADADA ASKERİ BİRLİK AĞIR SİLAHLARINI TÜRKİYE'YE YÖNLENDİRDİ

Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı 30'a yakın ev ve birkaç pansiyon ile restoranın bulunduğu Keçi Adası'nda yasak olmasına rağmen yaklaşık 10 yıl önce askeri birlik yerleştiren ve adanın tepesine yerleştirdiği top ve ağır makinalı tüfeklerin namlularını Türkiye'ye çeviren Yunanistan şimdi de Keçi Adası'ndan sorumlu Kilimli (Kalimnos) Belediye Başkanı'nın talebi üzerine adaya doktor gönderdi.

DOKTORUN ADAYA GELİŞİNİ TARİHİ BİR DURUM OLARAK DEĞERLENDİRDİLER

Cumartesi günü (Dün) Keçi Adası'na Vali Manolis Mousellis, Kilimli bölgesi Komutanı Albay Dimitrios Lympereas, Kilimli Hastanesi Başhekimi Katerina Emmanouelos, Ticaret Birliği Başkanı Farmakos Kalathianakis Angelos ve adada görev yapacak Dr. Menelaos Samaras tıbbi malzeme, hastane ekipmanları ve mobilyalar getirildi.

GEÇİCİ HASTANE OLARAK KULLANILACAK BİNAYA MONTAJ YAPILDI

Hastane ekipmanı ve mobilyalar askeri birliği yakınındaki binaya yerleştirildi.

12 Adalar Bölge Valisi George Chatzimarkos’un emriyle Güney Ege Bölgesi’nden Medikal ve Hastane ekipmanı temin edildi. Doktor’un yaşayacağı konaklama ve hastane için gerekli tüm mobilyalar Vali Manolis Mousellis tarafından sağlandı.

Adadaki vatandaşlar ile askeri birlik görevleri askeri teçhizat ve ekipmanı geçici hastane olarak kullanılacak binaya montajını yaptı. Kısa sürede ana hastane binasının yapılarak sağlık personeli sayısının arttırılacağı belirtildi.

İlginizi Çekebilir Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı Rafale savaş uçakları teslim ediliyor

İlginizi Çekebilir Yunanistan'a şok: Total ve ExxonMobil faaliyetlerini durdurdu