Yunanistan’da kaybolan 3 dağcının cesetlerine ulaşıldı

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki Patras ilinin Kalavrita kasabası yakınlarındaki Helmos Dağı’na tırmanan ve kaybolan 3 profesyonel dağcının cesetlerine ulaşıldı. Dağcıların çığ altında kalarak yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan Mora Yarımadası'ndaki Patras ilinin Kalavrita kasabası yakınlarında Helmos Dağı'na cumartesi günü sabah saatlerinde tırmanan ve kaybolan üç dağcı için bu sabah erken saatlerde başlatılan çalışmalarda üç dağcının cesedine ulaşıldı.

Çığ düşmesi sonucu tonlarca ağırlığındaki kar yığınının altında kalan Patras Dağcılık Kulübü'nün profesyonel üyeleri Panagiotis Teko, Giannis Torrelli ve Thanasis Sotiropoulos’un cenazeleri yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından Helmos Dağı'ndan indirilerek otopsi için Patras Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Dağ tırmanışları yarışlarında defalarca ödül alan üç dağcının ölümü Yunanistan'da büyük şok etkisi yarattı.

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