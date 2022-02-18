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Yunanistan’da muhalefetten ABD’ye Türkiye çağrısı

Yunanistan'da ana muhalefet lideri Çipras, ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Pyatt ile bir görüşme gerçekleştirdi. Eski başbakan, ABD'nin Türkiye üzerine baskı yapmasını istedi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:30 - 18 Şubat 2022 Güncellenme:
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Yunanistan’da muhalefetten ABD’ye Türkiye çağrısı

Yunanistan’ın eski başbakanlarından olan ana muhalefet lideri Alexis Çipras, dün ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ile görüştü.

ABD-Yunanistan ilişkileri, Ukrayna’daki gelişmeler ve Türkiye’nin gündeme geldiği görüşmede konuşulanlar da açıklandı.

SYRIZA’nın lideri Ukrayna’da barış sağlanması için partisinin her adımı destekleyeceğini açıklarken Çipras Türkiye’yi de şikayet etti.

Çipras, ABD’nin Türkiye’ye baskı yaparak Ankara’nın provokatif açıklamalar ve ihlaller yaparak bölgede istikrarı bozmasını engellemesini istedi.

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