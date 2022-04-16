Yunanistan’daki 8 FETÖ üyesi ülkeyi terk etti

Yunanistan’ın Ta Nea gazetesinin haberine göre, ülkedeki 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Kanada, Almanya ve Belçika’ya gitti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2016 yılındaki darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 kişinin Yunanistan'dan ayrıldığı bildirildi.

Yunanistan’ın en saygın gazetelerinden Ta Nea'nın manşetinde yer alan habere göre, FETÖ üyesi 8 kişi ülkeyi terk etti. Almanya, Belçika ve Kanada'daki akrabaları ve bazı FETÖ üyeleriyle iletişime geçen kişiler geçen yaz Yunanistan'ı terk ederek yakınlarının yanına gitti.

İlginizi Çekebilir 6 yıl sonra yakalanan FETÖ'nün bölge sorumlusundan ilginç savunma