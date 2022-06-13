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Yunanistan, sınırdaki göçmenlere ateş açtı: 1 ölü

Edirne sınırında, Yunanistan güvenlik güçlerinin silahla ateş açması sonucu Afganistan uyruklu 1 kaçak göçmen hayatını kaybetti. 

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Yunanistan, sınırdaki göçmenlere ateş açtı: 1 ölü

Olay, Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Yunanistan sınırındaki Alibey köyünde meydana geldi. İddiaya göre, sınırı kaçak geçmek isteyen bir grup Afganistan uyruklu göçmene, Yunanistan tarafındaki güvenlik güçlerince ateş açıldı.

8 kişilik grup içinde bulunan 1 kişi, ağır yaralandı. Olayın duyulması üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından alınan yaralı göçmen, Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Afgan göçmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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