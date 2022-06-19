Yunanistan’dan yine tahrik dolu sözler

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Çanakkale iline sadece 80 kilometre uzaklıktaki gayri askeri statüdeki Bozbaba (Agios Evstratios) Adası’nı ziyaret etti. Hardalias burada yaptığı açıklamada “Yunan semalarında gündelik hayat değişmedi. Biz hep burada olacağız! Gökler sonsuza kadar bizimdir ve öyle kalacaktır! Unutmuyoruz!" dedi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias, helikopterle Türkiye'ye sadece 80 kilometre uzaklıktaki ve gayri askeri statüdeki Bozbaba Adası'nı (Agios Evstratios) ziyaret etti.

İT DALAŞINDA ÖLEN SUBAYIN DİNİ AYİNİNE KATILDI

Sadece 400 kişinin yaşadığı Bozbaba Adası'nda askeri birliği ziyaret ederek törene katılan Hardalias, 18 Haziran 1992 yılında Türk F-16 savaş uçaklarıyla girdiği “it dalaşı” sırasında denize çakılan ve hayatını kaybeden Yunan hava pilot üsteğmen Nikos Sialmas'ın ruhuna Bozbaba adasında yapılan dini ayin ve askeri törene katıldı.

Törene katılmak üzere Chinook helikopteriyle adaya giden Hardalias ve komutanlar adada bulunan pilot Sialmas adına yaptırılan anıta çelenk bıraktı saygı duruşunda bulundu.

“ADALAR EGE'MİZİN MERKEZİNDE”

Bakan Yardımcısı Hardalias burada yaptığı konuşmasında yine Türkiye'yi hedef alan sözler sarf ederek şunları söyledi;

*Yunan semalarında gündelik hayat değişmedi. Biz hep burada olacağız! Ne kadar duygulu bir durum. Ve bugün burada, adalarımız Yunanistan'ın göbeğinde, Ege'mizin merkezinde, Yunan Hükümeti'nin bir temsilcisi olarak burada bulunmaktan ve bugün Başbakan'ın şahsi selamını tüm Hava Kuvvetleri ailesine iletmekten ve kahraman havacı üsteğmen Nikolaos Sialmas'ı anıyor olmaktan gurur ve heyecan duyuyorum.

*18 Haziran 1992'deki ölümcül it dalaşının otuzuncu yıldönümü. 342. Filo'da görev yapan hava üsteğmen Sialmas o gün, ulusal hava sahasını ihlal eden Türk uçaklarını durdurmak için son kez havalandı.

*Kahramanca ölümüyle, Yunan göklerini savunarak görev sunağına düşen Yunan kahramanlarının ve şehitlerinin tanrıların yüce tapınağına katıldı. Üsteğmen Sialmas'ın fedakarlığı, egemenlik haklarımızı korumak ve gerekli olan sürekli uyanık olmak üzere hepimiz için bir düşünme, şükran ve günlük görevimizin bir hatırlatıcısıdır.

“BİZ HEP BURADA OLACAĞIZ”

*Ülkemizin denizlerinde, Yunan semalarında gündelik hayat değişmedi. Ancak biz hep burada olacağız! Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Yunan halkının evrensel desteğiyle inşa edilen aşılmaz duvar her zaman olacaktır. Her zaman tek bir ruhtan, Yunanlıdan gelebilecek yılmaz irade ve kararlılık olacaktır. Ve bu değişmez!

*Bugün onurlandırdığımız kahramanla gurur duyun, çünkü aynı onur ve görev yolunu izleyerek gururla ölüme uçtu ve yüzyıllar boyunca pek çok Yunan savaşçılar tarafından takip edilecektir.

Güçlü, müreffeh ve herhangi bir tehdide karşı savunmasız bir Yunanistan için geride bıraktığı mirası korumak bizim için kutsal bir yükümlülüktür. Vatanımızdaki üsteğmen Sialmas'a, tüm Yunan kadınlarına, tüm Yunanlılara en az borcumuzdur. Gökler sonsuza kadar bizimdir ve öyle kalacaktır! Unutmuyoruz!

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