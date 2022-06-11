Yunanların büyük bölümü Türkiye’yle yaşanan gerilimden rahatsız

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde gelen karşılıklı açıklamalar gerilimi tırmandırırken, Yunanistan'da düzenlenen bir anket halkın büyük bölümünün Türkiye'yle yaşanan gerilimden neredeyse ekonomik kriz kadar endişeli olduğunu gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan'da düzenlenen yeni bir ankette, halkın ekonominin yanı sıra Türkiye'yle giderek kötüye giden ilişkilerden duyduğu rahatsızlığı ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta içinde Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına ilişkin olarak “Yunanistan’ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz” demişti.

Erdoğan'a yanıt veren Yunan hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou “Uluslararası hukuk ve uluslararası anlaşmaların yerine tarihte duyulmamış iddialar veya temelsiz mitler geçemez” diye konuşmuştu. Yunan Dışişleri Bakanlığı da, 16 farklı haritayla Ankara’ya yanıt vermişti.

Yunanistan ana muhalefet lideri Aleksis Çipras ise, Twitter’da Türkçe bir paylaşım yaparak “Yunanistan egemenliğini her türlü tehdide karşı koruyacaktır. O halde kışkırtmalara son verelim ve uluslararası hukuk temelinde diyaloğa geri dönelim. Hepimizin karşı karşıya olduğu ekonomik krize cevap aşırı milliyetçilik değildir” ifadelerini kullanmıştı.

MİÇOTAKİS’E DESTEK SÜRÜYOR

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin aktardığı habere göre, Skai kanalı için düzenlenen yeni bir ankette halkın ekonomik gelişmeler ve Türkiye'yle ilişkiler konusundaki endişelerinin giderek arttığı görüldü. Katılımcıların yüzde 83'ü ekonomi konusunda “endişeli ya da çok endişeli” olduklarını belirtti.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde son dönemde artan tansiyondan endişe duyanların oranı da yüzde 66'yı buldu.

Son haftalarda Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i desteklediğini söyleyenlerin oranı da yüzde 39 oldu. Miçotakis'i, yüzde 26 ile Türkiye'yle ilişkilerde barış çağrısı yapan eski Başbakan ve ana muhalefetteki SYRIZA partisi lideri Aleksis Çipras takip etti.

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