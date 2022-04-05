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Zelenskiy: 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü savaş suçları işlendi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerine atıfta bulunarak, “2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü savaş suçları işlendi” dedi.

Yayınlanma: 17:54 - 05 Nisan 2022 Güncellenme:
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Zelenskiy: 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü savaş suçları işlendi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne yaptığı hitabında, Rus ordusunun Ukrayna'nın Bucha kentinde kadın ve çocukları öldürdüğünü belirtti.

Uluslararası güvenlik sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Zelenskiy “Bucha Rusya'nın Ukrayna'daki vahşetinin sadece bir örneği” ifadesini kullandı.

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