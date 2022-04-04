Zelenskiy, katliam iddiasının ardından Bucha’ya gitti

Ukrayna lideri Zelenskiy, dünyayı ayağa kaldıran görüntülere sahne olan Bucha’ya gitti. Zelenskiy, son gelişmelere rağmen Rusya'yla görüşmeleri sürdüreceklerini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'da katliam iddialarına konu olan Kiev bölgesine bağlı Bucha'dan gelen görüntüler Rusya'ya yönelik tepkileri artırırken, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bugün Bucha'yı ziyaret etti.

Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun geri çekildiği Bucha kentinde yol kenarında elleri arkadan bağlanmış ve infaz edilmiş çok sayıda cansız beden bulduklarını duyurmuştu. Rus yetkililer görüntüleri “kurgu” olarak nitelerken kentten gelen görüntüler gündemin ilk sırasına yerleşti.

Rusya'nın kentte sivilleri katlettiği iddialarının ardından Bucha'ya giden Zelenskiy, incelemelerde bulundu ve yerel halkla konuştu. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğini ve katliam yaptığını söyledi.

Zelenskiy, Rusya'yla barış görüşmelerinin sürüp sürmeyeceği sorusuna “Evet, Ukrayna'ya barış gelmek zorunda. Diplomatik ve askeri çabaları sürdüreceğiz” yanıtını verdi.

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