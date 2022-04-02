Zelenskiy: Rusya geri çekilirken her yere mayın yerleştiriyor

Rusya-Ukrayna savaşı 38. güne girerken Rus askerlerinin ülkenin kuzeyindeki bölgelerden çekilişi sürüyor. Ukrayna lideri Zelenskiy, son açıklamasında Rus ordusunun çekilirken geride bıraktıkları her yere ve hatta ölenlerin üzerine mayınlar yerleştirdiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu sabah yayınladığı son açıklamasında Rus ordusunun çekilirken evlere ve hatta ölülerin üzerine bile mayınlar yerleştirdiğini söyledi.

Rus askerlerinin başkent Kiev ve Çernihiv'den yavaş yavaş geri çekildiğini kaydeden Zelenskiy, Ukrayna halkına dikkatli olma çağrısı yaparak “Her yere mayın döşüyorlar” dedi. Rus ordusunun çekilirken de Ukrayna kentlerinde büyük bir felakete yol açtığını belirten Zelenskiy, “Evlere, ekipmanlara ve hatta ölülerin bedenlerine mayın koyuyorlar. Birçok kablo var ve çok tehlikeli” diye konuştu.

İstanbul'da bu hafta Türkiye'nin arabuluculuğunda düzenlenen barış görüşmeleri sonrasında Rusya, Kiev çevresinden çekileceğini ve Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlılarının bulunduğu Donbas bölgesine yoğunlaşacağını açıklamıştı.

Rus birlikler geri çekilirken Ukrayna ordusu şu ana dek Kiev ve Çernihiv bölgelerinde 29 yerleşimi geri aldığını duyurdu.

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