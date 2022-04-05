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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye tahliyeler için hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mariupol’den tahliyeler konusunu görüştüğünü ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye’nin tahliyeler için hazır olduğunu ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den onay beklendiğini açıkladı.

Yayınlanma: 19:25 - 05 Nisan 2022 Güncellenme:
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye tahliyeler için hazır

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 41'inci gününde devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mariupol'den tahliyeler konusunu görüştüğünü ve Türkiye'nin tahliyeler için hazır olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

* Türkiye, Berdyansk Limanı'ndan Mariupol kahramanlarını (askerlerini) sağ ve yaralı olarak gemi yoluyla tahliye etmeye hazır. Türkiye'yle anlaştık. Ben Erdoğan ile konuştum, Erdoğan onunla (Putin) konuştu. Eğer yapabilirsek yakın zamanda sonucu göreceğiz. Eğer olmazsa Rusya Devlet Başkanı müsaade etmemiş olacak. (İHA)

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