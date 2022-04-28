Zelenskiy ve Guterres, ‘Rusya’nın yargılanmasını’ görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Guterres ile Rusya için işlediği suçlar nedeniyle özel bir uluslararası mahkeme kurulması konusunu ele aldık” dedi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’nın Bucha, Irpin ve Borodyanka kentleri ziyareti sonrası başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Guterres ile ortak basın toplantısı düzenleyen Zelenskiy, Guterres’e Rusya'nın ülkesine saldırılarına karşı tutumundan dolayı teşekkür ederek, “Mevcut gerilimin tırmanmasının önlenmesi için çeşitli mekanizmaların devreye alma girişimlerinizi takdir ediyoruz. Barış için tüm şanslar kullanılmalı. Bugün Genel Sekreterin Kiev’e bağlı kentleri ziyaret ederek Rusya’nın Ukrayna’daki savaş suçlarına bizzat tanık olmasının önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“RUSYA’NIN YARGILANMASI İÇİN ÖZEL ULUSLARARASI MAHKEME KURULMASINI GÖRÜŞTÜK”

Rusya'nın işlediği savaş suçları için yargılanması gerektiği yönündeki talebini yineleyen Zelenskiy, Guterres ile yaptıkları görüşmede de bu konuyu ele aldıklarını ifade ederek, “BM İnsan Hakları İzleme Misyonu, Rusya ve Rus ordusu tarafından işlenen tüm suçları belgelemeye devam etmelidir. Gerçek şu ki Rusya, Ukrayna insanlarına ve kentlerine, Avrupa kıtasındaki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez kötülük ve suç getirdi. Sayın Guterres ile görüşmemizde Rusya için işlediği suçlar nedeniyle özel bir uluslararası mahkeme kurulması konusunu ele aldık” ifadelerini kullandı.

“UKRAYNA, İNSANLARIN TAHLİYESİ İÇİN MÜZAKERELERE HAZIR”

Guterres'in geçtiğimiz günlerde Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Azovstal fabrikasına sığınanların tahliyesine yönelik önerisini önemli bulduklarını ifade eden Zelenskiy sözlerini şöyle sürdürdü:

* Sayın Guterres'in, Moskova'da, insanlarımızın Mariupol kentinden özellikle de Azovstal fabrikasından tahliyesi konusunu gündeme getirmesi çok önemli. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Azovstal fabrikasında çatışmaların sona erdiğine yönelik sözlerine rağmen burası Rus ordusu tarafından barbarca bombalamalara maruz kalıyor.

* Ukrayna, Azovstal’dan insanların tahliyesi için acil müzakerelere ve varılan anlaşmaların derhal uygulanmasına hazır. Rusya'nın da bu insanlara insanca muamele edilmesini bekliyoruz. Umuyoruz ki genel sekreterin bu konumu da etkili olacaktır. Buna mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya hazırız.

“MARİUPOL KONUSUNU İSTİŞARE ETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Zelenskiy'in ardından söz alan BM Genel Sekreteri Guterres ise, Mariupol kentindeki tahliyelerin gerçekleşmesi konusunda istişarelerin sürdüğünü söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

* Sayın Başkan ve Ukrayna halkı. Size pes etmediğimizi söylemek istiyorum. Hayat kurtarmak ve insan acısını en aza indirmek için acil pratik önlemlerin yanı sıra tam bir ateşkes çağrısında bulunmaya devam edeceğiz. Etkili insani koridorlar, yerel çatışmaların durdurulması, siviller ve mağdurlar için güvenli yollar.

* Bugün Mariupol sakinlerinin böyle bir adıma ihtiyacı var. Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sivillerin Azovstal’dan tahliye çalışmalarına Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ni dahil edilmesini kabul etti. Bugün Sayın Zelenskiy ve ben bu konuyu tartışma fırsatı bulduk. Şu anda bu öneriyi uygulamak için yoğun istişareler sürüyor.

RUS ORDUSU KİEV’İ VURDU

Rus ordusu, Guterres'in Kiev ziyareti sırasında ise başkenti iki füze ile hedef aldı. Füzelerden birinin sivil bir binanın zemin katına isabet ettiği bildirildi.

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