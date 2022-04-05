Zelenskiy’den Putin’le görüşmesi ile ilgili açıklama

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken Bucha'dan gelen görüntüler uluslararası kamuoyunda şok etkisi yarattı... Bu olayın yaşanmasından sonra Ukrayna lideri Zelenskiy, "Benimle Rusya Devlet Başkanı Putin'in arasında görüşme olmama ihtimali var" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken birçok ülke Moskova ile Kiev arasında arabuluculuk çabalarına devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den endişe yaratan açıklamalar geldi…

Rusya’nın geçen hafta İstanbul’da gerçekleşen barış müzakereleri sonrasında iyi niyet göstergesi olarak Kiev ve Çernihiv bölgelerindeki saldırıları azaltma hamlesi sonrasında Bucha ve İrpin bölgesinde cesetlerin sokaklara saçılması iki ülke arasında Türkiye’de esen barış rüzgarlarını ortadan kaldırdı.

Bucha’ya giderek incelemelerde bulunan Ukrayna lideri Zelenskiy, son dönemde iyice gündeme gelen Putin ile görüşme iddialarıyla ilgili konuştu. Zelenskiy, “Rusya ile müzakereler ülkemiz için tek seçenek fakat bu görüşmeler de zorlukla karşı karşıya. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme aramda görüşme olmama ihtimali var” dedi.

“TÜRKİYE’NİN İNİSİYATİFİ VAR AMA…”

Öte yandan Zelenskiy, Mariupol’de yaşananlarla ilgili de konuştu.

Zelenskiy, “Türkiye’nin Mariupol’e yardım etme inisiyatifi var fakat bu tamamen Putin’in isteğine bağlı” dedi.

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