Zelenskiy’den tahıl koridoru açıklaması: Türkiye ve İngiltere ile görüştük

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "Türkiye ve İngiltere ile tahıl koridorunun üçüncü bir ülke tarafından garanti altına alınmasını görüştük" dedi.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Ukrayna tahılının Rusların baskın olduğu Karadeniz üzerinden ihracatının üçüncü bir ülke donanması tarafından garanti altına alınmasını Türkiye ve İngiltere ile görüştüklerini açıkladı.

Zelenskiy, Kiev’de yaptığı basın açıklamasında sonbahara kadar Ukrayna’da 75 milyon tona ulaşan tahılın sıkışıp kalabileceğini belirtti ve ihracatın güvence altına alınabilmesi için Kiev’in gemi savar füze talebinde de bulunduğunu ifade etti.

Zelenskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada ihracat koridorunun açılmasının en büyük garantisinin Ukrayna’nın silahlanması yoluyla olacağını vurguladı. REUTERS

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