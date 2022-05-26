Zelenskiy’in danışmanı çok sinirlendi, küfür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in üst düzey danışmanlarından Alexey Arestovich, 'Ukrayna topraklarını pazarlık haline getiren Batılı müttefiklerine' çok sinirlendi, küfür etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü ay geride kalırken, Batılı üst düzey bazı isimlerin Ukrayna topraklarını ‘pazarlık konusu’ etmesi üzerine sesler yükseldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in üst düzey danışmanlarından Alexey Arestovich, Batılı müttefiklerini eleştirirken çok sinirlendi, küfür etti. Arestovich, Batı’da Kiev’i barış uğruna ülke topraklarının bir kısmını Rusya’ya devretmeye çağıranları eleştirmek için çok sert konuştu.

Arestovich, bir röportaj sırasında, “Bu tür tekliflerle gelenler s… gidin. Ukrayna topraklarını takas etmek ne demek? Siz deli misiniz? Çocuklarımız ölüyor, askerler kendi bedenleriyle top mermilerini durduruyor ve bize topraklarımızı nasıl feda edeceğimizi anlatıyorlar. Bu asla olmayacak” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’nin bir diğer danışmanı Mikhail Podoliak da Çarşamba günü “Avrupa’daki Rus yanlısı lobicilere” ses yükseltti.

Podoliak, “Vatandaşlarımızı, topraklarımızı veya egemenliğimizi satmıyoruz. Bu kırmızı çizgimizdir. Ukrayna toplumu korkunç bir bedel ödedi ve hiç kimsenin bu yönde adım atmasına bile izin vermeyecek.” dedi.

İlginizi Çekebilir Rusya Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha

İlginizi Çekebilir 'İsrail, Ukrayna'ya silah satışını engelledi'

İlginizi Çekebilir Putin'e darbe iddiası yeniden gündemde: 'Kremlin, şimdiden yerine kimi getireceğini düşünmeye başladı'