ALES başvuru işlemleri başladı: ALES başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından 17 Nisan'da yapılacak ALES/1 için başvuru alınmaya başladı. ALES başvurusu ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru kılavuzuna göre, ALES başvuru ücreti olarak 185 Lira olarak belirlendi.

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ÖSYM tarafından 2022 ALES/1 başvurularının başladığı duyuruldu. Adaylar 3 Mart tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

ALES BAŞVURU SAYFASI

ALES BAŞVURU KILAVUZU

ALES NE ZAMAN?

ALES 2022/1 sınavı 17 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuru ücreti olarak 185 lira olarak belirlenirken başvuru işlemleri 3 Mart tarihinde sona erecek.

ALES BAŞVURUSU İÇİN HES KODU ŞARTI

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak bugünden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.