ALES başvuruları ne zaman başlayacak? ALES sınavı ne zaman?

Akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı ALES 2022 sınavı 17 Nisan'da gerçekleştirilecek. ALES başvuruları sona ermesinin ardından adayların giriş belgeleri açıklanacak ve sınav giriş yerleri açıklanacak. ALES başvuruları 21 Şubat- 3 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavına yönelik araştırmalar sınava az süre kala hız kazandı. ALES, her yıl ÖSYM tarafından ilkbahar dönemi ve sonbahar dönemi olarak iki defa düzenleniyor. ALES başvuru nasıl yapılır? sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin belirlediği sınav takvimine göre, 2022-ALES/1 sınavı için başvurular 21 Şubat tarihinde alınmaya başlanacak ve 3 Mart tarihinde sona erecek. ALES sınavı ise 17 Nisan tarihinde uygulanacak.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

ALES başvuru ücreti henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl 145 lira olan başvuru ücretini bu yıl artması bekleniyor. ALES başvuru ücreti yayınlanacak sınav kılavuzu ile belli olacak.

ALES BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2022 ALES başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından 21 Şubat Pazartesi günü yayımlanacak.