Anaokulunda kanlı silahlı savaş anması!

5 yaşındaki çocuklara, kanlı silahlı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yaptırıldı. Oyuncak bebekleri ellerinde kız çocukları kanı sembolize eden tabağa ekmek doğrayıp, silahlı erkek çocuklarına yedirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara Gölbaşı Atatürk İlkokulu anaokulu öğrencilerinin 18 Mart'ta sergilediği, “Bir Destandır Çanakkale” adlı tiyatro oyunu dehşete düşürdü. Anma gösterisinde erkek çocukları ellerinde silah, yaralı ve ölü olarak savaş oyunu oynuyor.

‘Şehitlere kefen bezi biçilmez' diye marş okunup, kan olarak tasvir edilen içi kırmızı sıvı olan tabağa kız çocukları ekmek doğruyor. Sonra da bir ellerinde oyuncak bebekleri diğerinde kanlı ekmekli tabak, cephede erkek çocuklarına yediriyor. Çanakkale anılırken Atatürk'ün adı hiç geçmiyor. Tepki çeken video okulun resmi sitesinde yayınlanıyor.

BAKAN ÖZER'E SORULDU

Öte yandan, İstanbul Esenyurt Şehitler Ortaokulu'ndaki 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü de Meclis'e taşındı. Bakan Mahmut Özer'in cevaplaması istemiyle soru önergesi veren CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Okul bahçesinde bir öğrenci mikrofondan kuran okuyor, alkışlıyorlar.

Şehitler arasında ayrım yapılıp, ‘vatan şehidi' değil ‘İslam şehidi' oldukları vurgulanıyor. İŞİD'in propaganda tarzı okullarda uygulanmaya konuldu. Atatürk ve kahraman şehitlerimiz anılmıyor” dedi.