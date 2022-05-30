Anneler, çocuklarıyla “Okulumuzu istiyoruz” eylemi yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mumcular Mahallesi’nde üç yıl önce güçlendirme ardından yıkım kararı verilen ilk ve orta okul öğrenci velileri üç yıl içerisinde hiçbir adım atılmadığını ve yaklaşık 600 öğrencinin bölgedeki okullara gönderilmesi nedeniyle eğitimin aksadığını belirterek okul önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine 28 kilometre uzaklıktaki kırsal Mumcular Mahallesi'nde 1300 öğrencisi bulunan Mumcular Fuat Erten İlkokulu ve Orta Okulu hakkında 2019 yılında verilen güçlendirme ve ardından yıkım kararı ile yeni okul yapımının ertelenmesi 100'ün üzerindeki veliyi isyan ettirdi.

OKULUN YARISI BAŞKA KÖY VE MAHALLELERE GÖNDERİLİYOR

Okulda kullanılamayan binalar bulunması nedeniyle 600 öğrencinin 20-30 kilometre uzaklıktaki okullarda öğrenim görme zorunluluğunda bırakıldığını belirten velilere Bodrum kent Konseyi kadın Meclisi ile mumcular Mahallesi Kadın Meclisi destek verdi, kadınlar çocukları ile birlikte 40 derece sıcak altında eylem ve basın açıklaması yaptı.

Ellerinde “Çocuklarımızın Geleceği İçin Eşit Eğitim Hakkı”, “Eğitim Fırsat Değil Kamusal Haktır”, “Kararlıyız Okulumuzu İstiyoruz”, “Çocuk Olmak Okula Gitmek Hakkımız”, “Hakkımızı Yedirmeyiz”, “Çocuk Hakkıyla Çocuk Aklı Eşit Eğitim Her Çocuğun Hakkı” yazılı dövizlerle okul önünde toplanan velilere vatandaşlarda alkışlarla destek verdi.

BODRUM’UN EN BÜYÜK BEŞ MAHALLESİNDEN BİRİ

İlkokulda çocuğu bulunan velilerden Nur Yazıcı “Bu çocuklar küçük evlerinden 20-30 kilometre uzağa gönderiliyor, ulaşım sorunu var, kışın ıslanıyorlar kıyafet değiştiremiyorlar. Bizi tam üç yıldır yok güçlendireceğiz, yok yıkacağız, yenisini yapacağız diye oyalıyorlar, müracaat etmediğimiz makam kalmadı.

Şimdi de tüm okulu taşımalı sisteme dönüştürmeye çalışıyorlar. Yetti artık. Mumcular Bodrum'un daha önce belediye olan en büyük beş mahallesinden biri, buraya bir okul yapamayacak kadar acizlik içindeler mi?” diye konuştu.

“SORUNSUZ VE AKSAMADAN EĞİTİM İSTİYORUZ”

Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi adına açıklama yapan Figen bağcı ise Mumcular’da eğitime eşit erişim hakkı için “Okulumuzu İstiyoruz” adı altında açıklama yaptıklarını belirterek “Mumcular'da acil çözülmesi gereken sorunlardan biri çocuklarımızın eğitimlerinin tüm Bodrum’da olduğu gibi sorunsuz ve aksamadan sürdürülebilmesi ile ilgilidir.

Mahallemizde bulunan tek ilk ve orta öğretim okulu olan Fuat Erten İlk Öğretim Okulu, 2019 yılında depreme karşı güçlendirme nedeniyle tadilata alınmış, okul kullanılamaz duruma gelmiştir. Tadilat bugüne kadar hala tamamlanmamıştır. Mevcutta kullanabilecek tek binada kalabalık sınıflarda öğrenciler eğitim almaktadır. Mahallede artan nüfusa rağmen bölge imar planlamasında yeni yapılabilecek okul binası yeri bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz Güvercinlik mahallesinde bulunan okullara dağıtılmıştır.

Mahallemizde bulunan okulumuzun elimizden alınacağı, Bodrum’da kaldırılan ancak Mumcular mahallesi için tekrar gündeme alınan taşımalı eğitim uygulamasının çözüm olarak sunulması, biz ailelerin sırtına yük olarak yüklenmektedir. Eşit koşullarda, güvenle eğitime ulaşamamak, eğitimde başarısızlığı ve çocukların okuldan uzaklaşmasını da beraberinde getirecektir. Anneler, çocukları okula getirip götürürken hem ulaşım, servis hem bakım ve eğitim yükü ile bir başlarına bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.

“BAŞVURMADIĞIMIZ MAKAM KALMADI”

Bağcı açıklamasının devamında ise bugün yaptıkları açıklama ile eğitime eşit erişim hakkımız ile ilgili sorunlarımızı ortaya koyduk diyerek “Herkesin okul seçme hakkı varken bizim okulsuz kalmamız kabul edilemez!! Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi iş birliği ile sorunun hızla çözüme ulaşması için sürecin takipçisi olacağız. Biz kadınlar olarak sorunları kader olarak görmeyi asla kabul etmiyoruz. Çözümü de biliyoruz. Her zaman her koşulda söyleyecek sözümüzde değiştirmeye gücümüzde olacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Kadınlar ve eyleme katılan çocuklar basın açıklaması sonrası alkışlarla protestoda bulunarak okul önünden ayrıldı.