AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim ikinci üniversite kayıtları sürüyor
AÖF üzerinden eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler için kayıt ve kayıt tarihleri araştırılıyor. AÖF ikinci üniversite kayıtları 22 Ağustos günü saat başladı, 17 Ekim'e kadar devam edecek. Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin kayıt yenileme işlemleri 03 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayıp 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.
AÖF kayıt yenileme işlemleri için tarihler Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. İşlemler sırasında uygulanması gereken adımlar büyük önem taşıyor. Öğrenciler ilk önce ders kayıtlarını yapacak sonrasında ise kayıt ücretini belirlenen bankalara yatırabilecek.
AÖF 2. ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos – 17 Ekim arasında gerçekleştirilecek.
Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin kayıt yenileme işlemleri 03 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayıp 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.
AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI
Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.
Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.
Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.