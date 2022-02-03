AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu

AÖF kayıt yenileme işlemleri için tarihler Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. İşlemler sırasında uygulanması gereken adımlar büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre AÖF kayıt yenilemeleri 07 Şubat'ta başlayacak, 18 Şubat'ta sona erecek.

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Üniversiteye gitmeye fırsatı olmayanlar veya dışarıdan okumak isteyenler için uzaktan eğitim sağlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri 7 Şubat tarihinde başlayacağı duyuruldu. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF tarafından paylaşılan akademik takvime göre güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 7 Şubat ile 18 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.