AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonuçları bekleniyor…

Çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu Açık Öğretim Lisesi sınavı sonuçları öğrenciler tarafından bekleniyor. AÖL sınav sonuçları için tarih belli değil ancak geçmiş sınav açıklama tarihleri göz önüne alınınca bu hafta açıklanması bekleniyor.

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AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2. dönem sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Liseyi dışarıdan tamamlamak isteyenlerin katıldığı AÖL ardından öğrenciler açık lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçları için MEB tarafından henüz bir resmi duyuru yapılmadı ancak eski sınavlar göz önüne alındığında 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Son yapılan sınav 10 Aralık tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 20 Aralık’ta erişime açılmıştı.

Geçmiş tarihler baz alındığında AÖL sınav sonuçları Cuma bu hafta açıklanma ihtimali oldukça yüksek görülüyor.

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.