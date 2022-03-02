ATA AÖF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı! ATA AÖF ders kayıtları ne zaman bitecek?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme süresi 6 Mart tarihine kadar uzatıldı. Öğrenciler, online başvuru ve ATA AÖF kayıt işlemlerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden e-devlet şifresi ile yapabilecek.

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Erzurum Atatürk Üniversitesi 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme işlemleri uzatıldı. Fakülteye yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerimiz materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtları fakülte tarafından yapılacak.

ATA AÖF DERS KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme süresi 6 Mart tarihine kadar uzatıldı.

ATA AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Fakültemize yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerimiz materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtları Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

Ara sınıf öğrencilerimiz ise (2., 3. ve 4. sınıf) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacaklardır. Öğrencilerimiz ayrıca AtaMeta uygulamamızın “Öğrenci İşleri” katından ders kayıtlarını yenileyebilirler.

Materyal ücretleri;

Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM’leri,

Internet Bankacılığı,

Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) online olarak ödenebilir.

Ara sınıf öğrencilerimizin (2., 3. ve 4. sınıf) dikkatine!

Başarısız olduğunuz ders veya dersleriniz varsa (FF olan) bu dersleriniz sisteme otomatik olarak aktarılacak ve mavi renkte olacaktır.

Maksimum 10 ders, 30 kredi alabilirsiniz.

Sizin seçtiğiniz dersler turkuaz renkte olacaktır. Fakültemiz tarafından onaylandıktan sonra mavi renge dönüşecek ve ders kayıt işleminiz tamamlanacaktır.

Fakültemizde üst dönemden ders alınmamaktadır.