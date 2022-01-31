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ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı! ATA AÖF sınavı ne zaman?

ATA AÖF giriş yerleri erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi'ne bağlı ATA AÖF bütünleme sınavları 5 Şubat ve 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ATA AÖF Giriş belgesi https://obs.atauni.edu.tr sayfasından sorgulanabiliyor.

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ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı! ATA AÖF sınavı ne zaman?

Üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrenciler hafta sonu yapılacak olan ATA AÖF için sınav yerini araştırıyor. ATA AÖF sınav giriş yerleri https://obs.atauni.edu.tr adresinden giriş yaparak öğrenilebilecek. Aynı zamanda aynı adresten ATA AÖF sınav giriş belgeleri de çıkarılabilir. İşte detaylar…

ATA AÖF SINAV YERİ SORGULAMA

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.

ATA AÖF SINAV NE ZAMAN?

ATA AÖF bütünleme sınavı 5 Şubat – 6 Şubat tarihlerinde yapılacak.

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