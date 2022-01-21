AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF sınavı yüz yüze mi, online mi olacak?

Olumsuz hava şartları nedeniyle ertelen AUZEF bütünleme sınavı tarihi belli oldu. AUZEF bütünleme sınavı 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları için duyuru yayınlandı. UZEF bünyesinde 22 Ocak ve 23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmesi beklenen bütünleme sınavı olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti. Yeni sınav tarihi belirlendi.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF SINAVI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellendi. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.