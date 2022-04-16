AUZEF sınav giriş belgesi: AUZEF ara sınav ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları başladı. Bu dönem ara sınavı yüz yüze olarak gerçekleştirilecek AUZEF sınavı 16 Nisan - 17 Nisan tarihlerinde yapılacak. AUZEF sınavlarının sabah oturumları sabah oturumları (1.ve 3. Oturum) saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te, 4. Oturum ise saat 15.00'te başlayacak.

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AUZEF’te kaydı bulunan binlerce öğrenci bütünleme sınavlarına giriş belgelerinde yazan yerden giriş yapacak. Geçtiğimiz dönemlerde corona virüsü sebebiyle online olarak yapılan AUZEF ara sınavı, son alınan karara göre yüz yüze yapılacak.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ

AUZEF ARA SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF ara sınavı, 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Sabah oturumları (1.ve 3. Oturum) saat 09.30’da, 2. oturum saat 14.00’te, 4. Oturum ise saat 15.00’te başlayacak.

AUZEF SINAVI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 bahar yarıyılı ara sınavı yüz yüze olarak yapılacak.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

16 Nisan – 17 Nisan tarihlerinde yapılacak ara sınava ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak alabilirsiniz.