Bakan Özer’den ataması yapılmayan öğretmene: ‘Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor’

KPSS mağduru öğretmenler, Twitter'da #MahmutÖzerİstifa etiketiyle kampanya başlattı. Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Özer ile görüşen bir öğretmenin aktardığına göre Bakan Özer, "Düşük puanlılar atandıysa istifa ederim. Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dedi.

Fırat FISTIK

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2020'de KPSS sınavına giren öğretmen adayları, 2021 yılında kendilerinin aldığı puanlardan daha düşük puanlara öğretmen alımı yapıldığını belirterek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hakkında ‘#MahmutÖzerİstifa’ etiketiyle bir kampanya başlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN ÖZER İLE GÖRÜŞTÜLER

Twitter üzerinden birçok öğretmen, aldıkları puanı ve 2021'de alınan taban puanları karşılaştıran paylaşımlar yaptı. Örneğin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Serap Güneş, 2020 KPSS'den 78,33 puan aldığını, 2021 KPSS'sinde aynı alana 77 puanla atama yapıldığını paylaştı.

Öğretmenler, bugün eğitim ve öğretim yılının açılışı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Mahmut Özer'in katıldığı Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'ne gitti. Öğretmenler burada hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Bakan Özer ile görüştü.

ERDOĞAN: BÖYLE BİR DURUM VARSA GÖREVDEN ALIRIM

Görüşmede yer alan, ismini paylaşmak istemeyen başka bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni görüşmeyi SÖZCÜ'ye anlattı. 2020 KPSS'sinde 78 puan alan, 2021'de 77 puanlı öğretmenlerin atandığını söyleyen öğretmen şunları söyledi:

* “Görüşme planlı bir şey değildi. Cumhurbaşkanı konuşmasından sonra Bakan beyle giderken demirlerin oradan seslendik. Önce anlamadılar. Bırakmadık seslenmeye devam ettik, ‘2020 KPSS mağduruyuz’ diye. Cumhurbaşkanı da Bakan da sonra duydu ve dinlediler.

* Bakan Mahmut Özer, bize aynen ‘Sizden düşük puanlılar atandıysa istifa ederim' dedi. Cumhurbaşkanımız da ‘Böyle bi durum varsa ben zaten kendim görevden alırım' dedi.”

BAKAN ÖZER’DEN ÖĞRETMENLERE: MÜHENDİSLER ATANAMIYOR AMA AĞLAMIYOR

2020 ve 2021 KPSS sonuçlarına dair hazırladıkları tabloyu gösterdiklerini belirten öğretmen, şu ifadeleri kullandı:

* “Ama Bakan Özer, ‘2 yılın puanlarını böyle karşılaştıramazsınız’ görüşünü savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ‘Cumhurbaşkanımız siz Ankara'ya döneceksiniz ben dinlerim’ dedi. Bunun sonrasında Bakan Mahmut Özer ile içeride görüşmeye devam ettik.

* Çok fazla konuşmamıza fırsat vermedi. Söylediklerimizi kabul etmedi. Tam tersine 2021'de atananların çoğu 2020'de girenler dedi. Ben o görüşmede kendimi tutamadım ağlamaya başladım. Bakan bana ‘Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor' diye yanıt verdi.”

ÖĞRETMENLER SÖZCÜ’YE KONUŞTU

Görüşmeye ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Utku Uğurlu da atanamayan öğretmenlerden biri. “2020'de son 17 yılın en düşük atamasını yaptılar” diyen Uğurlu, SÖZCÜ'ye şunları anlattı:

* “Her yıl yapılan ek alım yapılmadı. Sınav geçerlilik süresini uzatın dedik bunu da yapmadılar. Bizden sonraki yıla 35 bin atama yaptılar. 2021'de daha düşük puanlılar atandı. Bununla ilgili dava da açtık.

* 2021 KPSS’nin ilk alımı için duyuru, ek alım niteliğindeydi. Bölge idare mahkemesi bize katıldı. Dava şu an Danıştay’da. Bazı bölümlerde 6-7 puan daha düşük alanlar atandı. Biz bunu adil bulmuyoruz.

* Ben 218’inciydim 2021'de 320’nciyi aldılar. Başka branşlarda 900’üncü olup öğretmenler atanamadı ama bir sene sonra 9 bininciyi atadılar. 4 yıldır deniyorum. Ömrümüzden ömür gidiyor.”

Hanife Keser de tarih öğretmeni. O da ataması yapılmayan diğer öğretmenler gibi düşünüyor. Hanife Keser ise şöyle konuştu:

* “81.54 puanla atanamadım 2021'de 79 puanla atandılar. Bakanın yaptığı büyük haksızlık. Ancak ısrarla görmüyor, duymuyor, kabul etmıyor.

* Bakan bey göreve gelir gelmez karma atama kalkmış olmasına rağmen aykırı olarak 2020'ye verilen ek atamayı 2021 ile birlikte yaptı.

* Büyük bir hak kaybı var. Biz bunu her mecrada dile getirmemize rağmen mağduriyetimiz giderilmiyor.”

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