Bakan Yanık’tan ‘anaokulu desteği’ açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk kez uygulanacak anaokulu-ana sınıfı desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerdeki 1 milyon çocuğun eğitimine destek olacaklarını açıkladı.

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Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında duyurduğu anaokulu-ana sınıfı desteğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çeşitli tematik sosyal yardım programlarıyla dezavantajlı hanelerin farklı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini ifade eden Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerin anaokulu-ana sınıfına devam edecek olan çocuklarının desteklenmesine ilişkin böylesine kapsamlı bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Hazırladığımız yeni destek programımız ile geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza desteklerimize bir yenisini eklemiş oluyoruz” dedi

‘YILDA 500 MİLYON TL KAYNAK AYIRACAĞIZ’

Bakan Yanık, desteğin detaylarına ilişkin ise, şöyle konuştu:

“Sosyal yardım programlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın 3- 5 yaş aralığında çocuğu bulunup, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokuluna- ana sınıfına kaydettirmesi halinde her bir çocuk için ödemekle mükellef olduğu giderleri Bakanlık olarak biz karşılayacağız.

Bu doğrultuda MEB ile belirleyeceğimiz destek tutarını, her yıl ağustos ayına kadar vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız. Bu yardım programımız için yılda 500 milyon TL kaynak ayıracağız. Böylece ilk kez uygulanacak anaokulu-ana sınıfı desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerimizdeki 1 milyon çocuğumuzun anaokulu-ana sınıfına gitmesini sağlayarak, eğitimlerine katkıda bulunacağız” diye konuştu.

‘HİÇBİR MALİYET, ÇOCUKLARIMIZDAN ÖNEMLİ DEĞİLDİR’

Hayata geçirilecek olan yeni destek programının önemine dikkati çeken Bakan Yanık, “3-5 yaş aralığındaki çocuklarımızın el becerilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri bakımından MEB’e bağlı resmi anaokulu-ana sınıfına devam etmelerini çok önemsiyoruz. Yeni desteğimizin, çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatına hazırlanmalarında önemli katkısı olacağı hiç şüphesiz. Hiçbir maliyet, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızdan önemli değildir” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık ayrıca, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacağını, başvuru tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceğini kaydetti. DHA