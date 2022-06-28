BİLSEM öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM öğretmen atama tercihleri ne zaman?

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımı amacıyla geçtiğimiz aylarda başvuruları alınan öğretmenler atama sonuçları için bekliyor. BİLSEM öğretmen atama sonuçları 8 Temmuz'da açıklanacak. BİLSEM öğretmen atama tercihleri 1 Temmuz ile 5 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

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Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) atanmak isteyen öğretmenler için heyecanlı bekleyiş sürerken, BİLSEM öğretmen atama tercihleri ve sonuçları için verilen tarih yayınlanan kılavuzda yer alıyor.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM öğretmen atama sonuçlarının açıklanma tarihi 8 Temmuz olarak belirlendi.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMAM TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Atamalar için tercihlerin yapılması 1 Temmuz ile 5 Temmuz arasında olacak.

BİLSEM ÖĞRETMEN OLMAK İÇİN ARANILAN ŞARTLAR NELER?

Bilim ve sanat merkezlerine atanabilmek için başvuru yapacak öğretmenlerde aranan şartlar şunlardır:

a) Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla Bakanlığımız kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren başvurunun son günü itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak.

c) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezlerinden en az birinde atama alanında boş kontenjan bulunması.

d) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi'nde (EK-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

e) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 30.09.2022 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olmak.