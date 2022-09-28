Birinci sınıfta bir öğrenci bile yok!

ÖSYM’nin ikinci yerleştirme yapması da tabela üniversitelerini doldurmaya yetmedi. Eğitim, ziraat, mimarlık, mühendislik gibi çok sayıda fakültede birinci sınıfa ‘sıfır’ öğrenci alınabildi. 2022-2023 akademik yılında, onlarca fakültede birinci sınıf hiç açılmayacak.

Sultan UÇAR

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Toplumun en değer verdiği mesleklerin başında gelen öğretmenlerin, atanma sürecinde yaşanan sıkıntılar, üniversite tercihlerini olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 milyon öğretmen atama beklerken, MEB geçtiğimiz eylül ayında 19 bin 914 öğretmen aldı. Biyoloji öğretmenliği için sadece 174 kontenjan ayrıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü için açılan 21 öğrenci kontenjanı, genel yerleştirme ve ek yerleştirme döneminde, tek 1 öğrenci bile seçmedi. 2022-2023 akademik yılında bu bölümde birinci sınıf açılmayacak. Bölümün doluluk oranı, resmi kayıtlara ‘yüzde sıfır' olarak geçti.

BİLGİSAYAR SEÇİLMEDİ

Teknoloji çağında olunsa da MEB'in son öğretmen alımında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği'ne 415 kişilik kontenjan ayırması bu öğretmenliğe olan ilgiyi düşürdü. 2022 YKS Ek Yerleştirme'de Uludağ Üniversitesi dahi Bilgisayar Öğretmenliği bölümünün ancak yüzde 78'ini doldurabildi. Çukurova Üniversitesi'nde aynı bölüm için verilen 21 kontenjana karşın, 5 öğrenci seçti. Ek yerleştirmede 3 öğrenci daha alındı. Bölümün yüzde 23.8'i dolarken, yüzde 76.2'si boş kaldı.

ÖĞRETMENLİK BOŞALDI

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde ilk yerleştirmede 21 kontenjanına 12 öğrenci girdi. Boş 9 kontenjana, ek yerleştirmede 2 öğrenci girdi. Doluluk oranı yüzde 78'e çıkarken, öğretmenliğin yüzde 22.7'si boş kaldı. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliğin'deki 31 kontenjandan 5'i yani yüzde 16.1'i dolarken, yüzde 83.9'u boş kaldı. Fen Bilgisi Öğretmenliği için son atamada 480 kontenjan ayrılmıştı.

2022 YKS RAPORU

Sınıf arkadaşı olmadan üniversite okuyacaklar

■ Bitlis Eren Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi Elektronik Mühendisliği'ne 2 yerleştirme sonunda 1'er öğrenci girdi. Birinci sınıfların yüzde 4.98'i dolarken, yüzde 95.2'si boş kaldı.

■ Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği'ne 11 kontenjan verildi. İlk yerleştirmede yüzde 100 boş kaldı. İkinci yerleştirmede 1 öğrenci yerleşti. Yüzde 91'i boş.

■ Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde birinci sınıflara açılan 21 kontenjandan sadece 1'i doldu. Birinci sınıfların yüzde 95.2'si boş kaldı.

■ Çukorova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği, 21 kontenjan açtı. Sadece 1 öğrenci girdi. Yüzde 95.2'si boş, eğitim yapılacak.

■ Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, 31 kontenjana 1 öğrenci girdi. Bu öğrenci şimdi tek başına birinci sınıf okuyacak.

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Sıfır öğrenci seçtiği için birinci sınıf açılmayacak

Atatürk Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği, 21 kontenjanın 21'i boş.

■ Fırat Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 21 kontenjanın 21'i boş.

■ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gıda Mühendisliği 16 kontenjanın 16'sı boş.

■ İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 21 kontenjanın 21'i boş.

■ Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Harita Mühendisliği 21 kontenjanın 21'i boş.

■ Tunceli Munzur Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, 21 kontenjanın 21'i boş.

■ Şırnak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü, 21 kontenjanın 21'i boş.

■ Hakkari Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü, 21 kontenjanın 21'i boş.

■ Iğdır Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü, 21 kontenjanın 21'i boş.

■ Siirt Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü 21 kontenjanın 21'i boş.

Amfide tek başına

■ Namık Kemal Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nin 21'er kişilik kontenjanına 1'er öğrenci girdi. Üniversitelerin yüzde 4.8'i dolup, yüzde 95.2'si boş kaldı.

■ Kastamonu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği birinci sınıfa verilen 20 kontenjana 1 öğrenci yerleşti. Kontenjanın yüzde 4.8'i dolarken, yüzde 95.2'si boş kaldı.

■ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği'ne 31 kontenjan açıldı. 1 öğrenci yerleşti. Doluluk oranı yüzde 3.2'de kalırken, birinci sınıfın yüzde 96.8'i boş kaldı.

■ Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 30 öğrenci kontenjanına 1 öğrenci yerleşti. Doluluk oranı yüzde 3.2'de kalırken, birinci sınıfta bir öğrenci okuyacak.

■ Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümüne 62 kontenjan açıldı. 61 kontenjan boş kalıp, 1 öğrenci yerleşti. Bölümüne yüzde 1.6'sı dolarken, yüzde 98.4'ü boş kaldı.

İnşaat mühendisliği çöktü

■ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliğine 31 kontenjan açıldı. 5 öğrenci seçti. İkinci yerleştirmede 26 boş kontenjan yine dolmadı. Doluluk oranı yüzde 16.1'de kaldı.

■ Necmettin Erbakan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği yüzde 87.2'si boş kaldı. 41 kişilik kontenjana 5 kişi yerleşti. Bölümün, yüzde 36'sı dolarken, yüzde 64'ü boş.

■ Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 31 kişilik kontenjan açtı. 2 kişi yerleşti. Doluluk oranı yüzde 6.5'de kalırken, yüzde 93.5'i boş.

■ Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği, 21 kontenjanı 3 öğrenci yazdı. Yüzde 14.3'ü dolarken, yüzde 85.7'si boş kaldı.

■ Bingöl Üniversitesi Mimarlık Bölümünün 52 kontenjandan 50'si boş kaldı. Birinci sınıf yüzde 3.8 oranında dolarken, bu yıl sadece 2 öğrenci okuyacak.

■ Batman Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği'ne verilen 21 öğrenci kontenjanından 4'ü doldu. Doluluk oranı yüzde 19 olurken, yüzde 81'i boş kaldı.

Urfa'nın Oxford'u Harran da dolmadı!

Harran Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinin bu yıl yüzde 29'u doldu. Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne ise 4 öğrenci yerleşti. Endüstri Mühendisliği birinci sınıf kontenjanının yüzde 81'i boş. Üniversitenin bu bölümünde halen 2'si profesör, 15 akademisyen görev yapıyor. Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği'ne, 26 öğrenci alınacaktı. 5 öğrenci girdi. İkinci yerleştirmede öğrenci alamadı. Doluluk oranı yüzde 23.1'de kaldı.

Biyomedikal Mühendisliği'nin Yüzde 96.8'i boş kaldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği için 31 öğrenci kontenjanı açılırken, 2 öğrenci yerleşti. Doluluk oranı yüzde 6.5 olurken, yüzde 93.5'i boş. 41 öğrenci kontenjanı açılan Düzce Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği'ne 5 öğrenci yerleşirken, doluluk oranı yüzde 9.8'de kaldı.