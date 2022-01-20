Boğaziçi Üniversitesi’nde 3 dekanın görevden alınmasına tepki

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’un dekanlık görevinden alınmasına tepki gösterdi.

Batuhan SERİM

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Naci İnci, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt'u dekanlık görevinden aldı.

İlgili fakültelerin akademisyenleri bugün kampüste gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla karara tepki gösterdi, dekanların görevlerine iade edilmesini talep etti.

EĞİTİM FAKÜLTESİ HOCALARI:DEKANIMIZ OYLARIMIZLA SEÇİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenleri yaptığı açıklamada, BÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’un, 18 Ocak 2022 tarihli YÖK toplantısında alınan karara istinaden 19 Ocak günü mesai bitiminde rektörlük tarafından görevden alındığı hatırlatılarak “Dekanımız, fakülte öğretim elemanlarının büyük çoğunluğunun oylarıyla seçilmiş ve Eylül 2020'den bugüne dek görevini üniversitemize yakışır bir şekilde, büyük bir özveri ve başarıyla yerine getirmiştir.

Alınan bu kararın 1 Ocak 2021'den beri üniversitemize yapılan müdahalenin devamı niteliğinde olduğunu düşünüyor ve bu durumu kabul edilemez buluyoruz” denildi.

‘KAMU ZARARINDAN DÖNÜLSÜN’

Dünya çapında akademik saygınlığı olan fakültenin tam 40 senedir Türkiye’ye son derece donanımlı eğitimci ve akademisyenler yetiştirdiği anımsatılan açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri olarak bizler, seçilmiş dekanımızın en kısa sürede görevine iade edilerek bu kamu zararından dönülmesini ve üniversitemize yönelik hukuksuz uygulamaların sonlandırılmasını talep ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

FEN EDEBİYAT HOCALARI: EĞİTİM VE ARAŞTIRMADA BÜYÜK TAHRİBATA YOL AÇAR

BÜ Fen – Edebiyat Fakültesi akademisyenleri de yaptıkları açıklamada, Dekan Prof. Dr. Özlem Berk Albachtten’in, aynı YÖK toplantısında alınan karara istinaden aynı gün rektörlük tarafından görevden alındığını belirtildi. Şöyle denildi; “Daha önce defalarca belirttiğimiz gibi bu müdahalelerin üniversitemizin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde büyük bir tahribata yol açtığını kamuoyuna bildirmeyi görevimiz olarak görüyoruz.

Dünya çapında akademik saygınlığı olan fakültemiz tam 50 seneyi aşkın süredir ülkemize son derece donanımlı mezunlar yetiştirmekte ve çeşitli topluma hizmet uygulamaları yürütmektedir. Bizler, seçilmiş dekanımızın en kısa sürede görevine iade edilerek bu kamu zararından dönülmesini ve üniversitemize yönelik hukuksuz uygulamaların sonlandırılmasını talep ediyoruz.”

İKTİSAT HOCALARI: ÖĞRENCİLERİMİZ VE ÜLKEMİZ ADINA KABUL ETMİYORUZ

BÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenleri de yaptıkları açıklamada, Prof. Dr. Metin Ercan'ın aynı usule uygun olarak atanmış bir dekan olduğu vurgulanarak, hiçbir meşru gerekçe olmadan görevden alınmasının hukuka, adalete ve yönetişim ilkelerine aykırı olduğunu savundu.

Açıklamada, “50 yıllık bir kamu üniversitesi geçmişi olan Boğaziçi Üniversitesi'nin, nitelikli eğitim ve araştırmalarıyla Türkiye'nin önde gelen fakültelerinden birisi olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin bu şekilde yıpratılmasını; hukuksuz ve usule aykırı uygulamalarla eğitim ve araştırma ortamının sekteye uğratılmasını, öğrencilerimiz, kurumumuz ve ülkemiz adına kabul etmiyoruz.” ifadelerine yer verildi.