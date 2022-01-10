CHP’li vekilden AKP’lilere ‘sözleşmeli öğretmen’ çıkışı: Genel başkanınızın verdiği sözün peşine düşün

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin görüşüldüğü TBMM komisyonunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen ayrımına son veriyoruz” sözlerini hatırlatan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Bu getirdiğiniz teklifin neresinde sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımına son verdiğinizi bana izah edin, ben de altına imza atayım. Sayın genel başkanınızın sözünü yere düşürmeyin. Sayın genel başkanınızın verdiği sözün peşine düşün. 3600 ek göstergeyi hemen uygulamaya sokun” diye konuştu.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşüldü.

“BU KANUN TEKLİFİ ÖLÜ DOĞMUŞTUR”

Komisyona katılan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim Sen, Anadolu Eğitim-Sen gibi sendikalara işaret ederek, “Eğitimin bileşenleriyle görüşülmeden hazırlanan bu kanun teklifi ölü doğmuştur” eleştirisinde bulundu.

“HEMEN UYGULAMAYA SOKUN”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen ayrımına son veriyoruz” sözlerinin bu teklifte uygulanmadığını belirten Kaya, AKP'lilere şu sözlerle tepki gösterdi:

* AKP iktidarında sözleşmeli öğretmenlik geldi. AKP iktidarında 3+1'e çekildi. AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Türkiye kamuoyunun gününde, 81 il temsilcisi öğretmenlerin önünde ‘Sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen ayrımına son veriyoruz' dedi.

* Bu getirdiğiniz teklifin neresinde sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımına son verdiğinizi bana izah edin, ben de altına imza atayım. Sayın genel başkanınızın sözünü yere düşürmeyin. Sayın genel başkanınızın verdiği sözün peşine düşün. 3600 ek göstergeyi hemen uygulamaya sokun.

“BU TEKLİF ÖĞRETMENLER İÇİN TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞIDIR”

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerinden, koşullarından, sahadan habersiz, masa başında bürokratlar tarafından yazıldığını öne sürerek, “Bu kanun teklifinde ne yazık ki hukuka ve Anayasa’ya aykırılıklar bariz bir şekilde dikkat çekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, teklifin paydaşlarına sorulmadan hazırlandığını savunarak, “Bu teklif öğretmenler için tam bir hayal kırıklığıdır” dedi.

AKP VE MHP’DEN MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİNE YANIT

AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, muhalefetin eleştirilerine katılmadığını belirterek, “Yasa çok detaylı çalışılmış, çok temiz çalışılmış, düzenli çalışılmış bir yasa olarak gözüküyor” değerlendirmesinde bulundu.

AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar da muhalefetin eleştirilerine, “Bu yaklaşımınızı öğretmenlerimizin takdirine bırakıyorum” diyerek tepki gösterdi.

Komisyon Başkanvekili ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ise teklifin son derece önemli ve iyi hazırlandığını kaydederek, eleştirilere katılmadığını söyledi.